Le note di Rtc. I grandi direttori per Mirella Freni

Rete Toscana Classica nella settimana di fine mese con due grandi direttori per due compositori russi: Stravinskij del balletto Apollon Musagete diretto da Karajan e Musorgskij in brani da Kovancina diretti da Abbado: in onda oggi dalle 18.30. Domani dalle 11.19, la Spagna di Albeniz e Granados per la chitarra di Alirio Diaz, cui seguono il violino di Itzhak Perlman e il pianoforte di Samuel Sanders: Malaguena, Capriccio basco e Romanza andalusa di Pablo De Sarasate. Una galleria di dieci Danze Ungheresi di Brahms dirette da Antal Dorati, registrazioni storiche anni Cinquanta alle 23.16. Martedì in tema di carnevali boemi: Kubelik dirige Smetana in Carnevale di Praga e Dvorak in Carnival - ouverture concerto 92 (alle 8.38); alle 15.40 valzer e polka nella Vienna degli Strauss (Karajan e Maazel). Sempre martedì, dalle 21 in diretta dal Politeama il concerto della Camerata diretta da Jonathan Webb sul podio,l con solisti il tenore Mark Milhofer e Ben Goldscheider solista al corno, in programma musiche di Britten, Sostakovic e Dvorak. Mercoledì una dedica pucciniana diretta da Beatrice Venezi dal teatro del Giglio di Lucca con tre intermezzi: Manon Lescaut, Madama Butterfly, Edgar (dalle 7.45). In serata Piotr Ilijc Cajkovskij e la Sinfonia n. 6 – Patetica con i Munchner Philharmoniker, direttore Sergiu Celibidache (alle 19.23, una registrazione dal vivo a Monaco nel 1992).

Giovedìì: il 27 febbraio di novanta anni fa nasceva a Modena Mirella Freni, voce di soprano apprezzata dal grande pubblico e dai direttori più prestigiosi: Karajan e Abbado dirigono Mirella Freni in Verdi, Cajkovskij, Catalani, Puccini (alle 9). Tre Notturni di Debussy con Abbado accompagnano la serata dalle 20. Venerdì 28 fine mese con musica d’atmosfera carnascialesca: i prorompenti Carmina Burana (1937) di Carl Orff con le percussive immagini sonore su testi medievali, Cantiones profanae et choris;.alle 15.40 Seiji Ozawa dirige i Berliner Philharmoniker.

Goffredo Gori