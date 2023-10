Le note di Rtc. Da Abbado alla divina Callas

Grande musica su Rete Toscana Classica. Oggi alle alle 19,55 Claudio Abbado con i "Wiener Philarmoniker" per Mozart e il "Concerto dell’incoronazione", e alle 20,30 il consueto concerto dell’85° Festival del Maggio Musicale Fiorentino registrato lo scorso 1° luglio con Daniele Gatti che dirige Cajkovskij: "Sogni d’inverno" e "Patetica". Domani per gli amanti di Bach dalle 13,45 alle 14,52: Fantasia al clavicembalo, Concerto brandeburghese n. 6, Triplo concerto in la minore per flauto, violino e cembalo. Prosegue il ricordo di Maria Callas con i suggestivi primi concerti in studio dalla Scala di Milano diretti da Serafin nel 1955: Bellini, Cherubini, Spontini (alle 15,40). La musica di Alfredo D’Ambrosio, compositore e violinista formatosi al Conservatorio S.Pietro a Majella di Napoli: Canzonetta, Romanza, Mazurca, Strimpellata, Cavatina (alle 18,01). Compositrici, cantanti, strumentiste, comunque "Virtuosissime" donne nell’Italia del ‘600 a cura di Antonella D’Ovidio: è la volta di Lucia Coppa Rivani, cantante e clavicembalista allieva di Frescobaldi (alle 18,40). Kraus, grande tenore spagnolo che tante volte abbiamo ascoltato al Maggio canta (alle 20,30) la Zarzuela, teatro d’opera comique spagnolo. Martedì alle 20,30, Mahler - Sinfonia n. 9 diretta da Rafael Kubelik, registrazione del 1970 e a seguire alle 23,10 merita ascoltare il pianoforte di Brendel per "Al chiaro di luna" di Beethoven. Mercoledì omaggio a Bernstein: brani da opere alle 14,05. Puccini con composizioni cameristiche, cominciando con "Crisantemi", elegia per archi (scritta in morte di Amedeo di Savoia) che Puccini riprenderà per lo struggente intermezzo di "Manon Lescaut" (alle 17,25). Giovedì: "Mass", singolare opera teatrale di Bernstein del 1971, commissionata da Jacqueline Kennedy (alle 20,30).

Venerdì ancora Maria Callas, recital in studio del 1958: tutto Verdi (alle 15,40). Sabato 21 ottobre del 1925, nasceva Virginia Zeani, grande soprano (sposata col basso Rossi Lemeni): Rtc la ricorda dalle 9 con brani da opere dirette dal maestro Gavazzeni.

Goffredo Gori