Le note di Rtc. Con la voce di Paolo Poli

Rete Toscana Classica e le nostre proposte d’ascolto per questa settimana. Oggi alle 17,57 la voce recitante di Paolo Poli intreccia il simbolismo - impressionismo della musica di Erik Satie, interpretando (al piano Andrea Tedesco) fantasie di "danza nuda col canto e esercizi ginnici" delle antiche festività spartane: Tre gymnopédies - Tre notturni -Polvere d’ore. Alle 18,40 merita ascoltare Berlioz della "Sinfonia fantastica - episodi della vita d’un artista" insieme a Wagner (Idillio di Sigfrido) e Prokof’ev della "Sinfonia n.3" diretta da Claudio Abbado (rara registrazione del 1969). Domani torna la rubrica di Luca Logi che celebra il centenario pucciniano: una serie di pagine musicali dirette da Chailly (alle 18,40), cui segue "Madama Butterfly" con protagonista Mirella Freni diretta da Sinopoli (alle 20,30). Martedì, una ricorrenza di duecento anni fa, 7 maggio 1824: la prima volta della Nona Sinfonia di Beethoven che Rtc trasmette diretta da Bernstein alle 15,40. Mercoledì alle 18,08 il pianoforte di Wilhelm Kempff per la "Pastorale" di Beethoven. Alle 20,30 Mitropoulos dirige concerti di Saint Saens registrati nel 1950 - 1951: violoncello solista di Leonard Rose, il violino di Zino Franceschetti; segue "Petrouchka - balletto" di Stravinskij (1951). Giovedì violini, violoncelli, archi dei "Solisti Italiani" per "L’Estro Armonico" di Vivaldi (alle 13,31). In diretta dal Politeama alle 21 Jonathan Webb dirige la Camerata: Sibelius, Grieg e un omaggio a Ferruccio Busoni, compositore e pianista toscano nel centenario dalla morte. E sarà ospite d’onore la giovanissima pianista pratese figlia d’arte Beatrice De Maria.

Venerdì alle 14,31 Seiji Ozawa, il grande maestro giapponese di recente scomparso, dirige i Berliner Philharmoniker in una serie di ouvertures di Wagner. Rarità pianistiche alle 21,51: registrazione del 9 febbraio 1942, Concerto per pianoforte e orchestra - Grieg con Arturo Benedetti Michelangeli e l’ Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, direttore Antonio Pedrotti. Sabato alle 20,30 serata all’opera con "La Dama di picche" di Cajkovskij, direttore Rostropovich, in una registrazione a Parigi, Radio France, nel 1977.

Goffredo Gori