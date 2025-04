Le note di Rtc. Anniversari con la musica

Musica da film su Rtc oggi alle 15.11: Fronte del porto, un grande film del 1955 di Elia Kazan con Marlon Brando; è la prima volta di Bernstein che dalla pellicola ne ricava una suite sinfonica. Di altro genere (alle 19.13) i nostri consigli per l’ascolto di registrazioni storiche(1938 e 1949) con Furtwängler che dirige i Wiener Philharmoniker: Wagner, I Maestri cantori e Parsifal, Incantesimo del Venerdì Santo. Domani Claudio Abbado dirige le Kammermusiken di Hindemith: 12 strumentisti, pianoforte e un violino (alle 16.58). Martedì 8 aprile del 1921 nasceva il tenore Franco Corelli: repertorio romantico-drammatico, massima figura della metà del secolo. Alle 9 Rtc dedica a Corelli una serie di arie da Donizetti, Bellini, Verdi, Giordano e il finale della incompiuta Turandot di Puccini. Alle 13.03: Notturni di Chopin con Maria Tipo. Alle 15.18 una curiosità: la sinfonia di Aida di Verdi del 1872 (dirige Chailly) nella versione che non viene mai eseguita. Mercoledì alle 19.35 ancora musica per film che hanno fanno storia: Alexander Nevskij, dalle musiche per il film di Sergej Eisenstejn, dirige Claudio Abbado. Giovedì 10 aprile del 1892 nasceva a Trieste Victor De Sabata direttore e compositore: Rtc commemora la sua nascita con brani sinfonici famosi di Verdi, Strauss, Sibelius, Wolf Ferrari (alle 9). Beethoven, Sinfonia n. 3 Eroica alle 17.33 con i Berliner Philharmoniker diretti da Kubelik, in una registrazione del 1971. Concerto della Camerata in diretta dal Politeama Pratese alle 21: direttrice e violino Antje Weithaas per Beethoven.

Venerdì alle 12.40 una registrazione storica: Stoccarda-1951, di Anton Bruckner la Sinfonia n. 4 – Romantica con i Wiener Philharmoniker, direttore Furtwängler. Sabato 12 aprile del 1933 anniversario del soprano spagnolo Monserrat Caballé: alle 9.40 Rtc la ricorda con grandi arie da Anna Bolena, Il Pirata, Traviata, Tosca e brani del folckore spagnolo. L’opera del sabato sera (alle 20.30) con il languore romantico di "Ah non mi ridestar/ o soffio dell’april", celeberrima romanza che anticipa la stagione primaverile: è Werther di Massenet da Goethe, qui nella insolita versione per baritono.

Goffredo Gori