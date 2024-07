Le aziende devono diventare smart. E il Pin forma esperti del digitale

Un corso di formazione ad hoc che prepara al mondo del lavoro, più veloce del percorso universitario e più specializzante rispetto ad un diploma. La risposta è nei corsi Its, ossia le scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire un titolo di tecnico superiore.

Una possibilità in più per i giovani che adesso, grazie al Pin e alla Fondazione Prodigi, arriva anche a Prato. In particolare il corso in partenza in autunno mira a creare tecnici per lo sviluppo di software. Due anni di lezioni, 900 ore di teoria e altrettante di pratica, per ottenere un diploma di quinto livello spendibile subito nel mondo del lavoro e riconosciuto a livello europeo.

Il corso gratuito e finanziato dall’Unione Europea attraverso la Regione Toscana, è rivolto a diplomati con una età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti.

"Per noi è una grande opportunità – dichiara Daniela Toccafondi, presidente del Pin – che ci permetterà di formare stabilmente figure altamente specializzate in ambito Ict, allargando i nostri ambiti di alta formazione e, nel contempo, rispondere alle esigenze delle aziende del territorio che sappiamo essere alla costante ricerca di personale. Ricordo che il corso si terrà a Prato ed è stato progettato sul fabbisogno delle aziende locali". L’obiettivo del corso è di creare una figura professionale altamente specializzata: il software developer per web applications (tecnico per sviluppo software). Il corso della durata complessiva di 1800 ore, si terrà al Pin e offrirà una preparazione completa e approfondita, con un focus particolare sull’acquisizione di competenze pratiche attraverso laboratori e un importante tirocinio di 900 ore che verranno svolte in aziende partner. I partecipanti al corso acquisiranno le competenze necessarie per progettare, sviluppare e manutenere applicazioni web, padroneggiando le più recenti tecnologie e i linguaggi di programmazione. Al termine del percorso formativo, i diplomati saranno in grado di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, ricoprendo ruoli chiave all’interno di aziende informatiche e nei reparti Ict di aziende appartenenti ad altri settori.

"Il Pin – aggiunge Toccafondi – ha già organizzato altri quattro corsi post diploma, ma tutti dedicati al tessile. Con questo, invece, raccogliamo le richieste delle numerose imprese che hanno necessità di personale sempre più specializzato nell’ambito dell’information technology. È un’esigenza che registriamo da almeno due anni, le imprese di qualunque settore hanno necessità di figure professionali in grado di gestire la pagina web ed i social per una comunicazione sempre più diretta con il cliente. Si tratta di figure richiestissime che grazie a questo corso andremo a formare".

Per chi vuole saperne di più oggi al Pin è in programma un open day di presentazione a partire dalle 15 nell’aula magna. I posti a disposizione sono 30 ed è prevista una selezione all’ingresso, le iscrizioni sono aperte e terminano l’8 ottobre. Per informazioni è possibile consultare il sito www.pin.unifi.it.

"La formazione che offrono i corsi Its è molto applicativa e finalizzata all’inserimento in azienda – aggiunge Paola Castellacci, presidente della Fondazione Prodigi – tant’è che è sempre anticipata dall’analisi del fabbisogno delle aziende. Il percorso Its a livello europeo e nazionale è perfettamente integrato con il percorso di istruzione superiore e si pone a livello intermedio tra diploma di maturità e laurea di primo livello".

Silvia Bini