Le alternative ci sono Il campo estivo cambia ora è anche fuori casa "Occasione di crescita"

L’ultima campanella è suonata, un’alternativa valida per evitare di passare giornate senza impegni e da soli, magari incollati al cellulare, è quella offerta dal Cgfs che propone non solo appuntamenti in città. La stagione estiva 2023 targata Centro giovanile di formazione sportiva presenta infatti quattro opportunità per una settimana outdoor fra basket, trekking e orienteering. Si parte dal 25 al 30 giugno col "Basket Camp" a Calambrone.

Il centro estivo è destinato ai ragazzi dai 9 ai 14 anni e rappresenta l’occasione per praticare pallacanestro fuori città e vivere attività legate al mare e alla costa nonché per trascorrere del tempo con coetanei, lontano dai telefonini. Tra l’altro in un luogo di villeggiatura estiva simbolico, frequentato in passato da intere generazioni di pratesi.

La seconda opportunità promossa dal Cgfs è in programma per la settimana dal 26 al 30 giugno. In questo caso parliamo di "Outdoor Doganaccia", dedicato a bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, che si cimenteranno con orienteering, trekking, slackline nel bosco, bob e parco avventura. Le settimane a seguire saranno quella dall’11 al 15 luglio e dal 17 al 21 luglio, destinate ad "Outdoor Cavarzano" per le fasce d’età comprese fra gli 8 e i 14 anni. Tutte le esperienze saranno guidate dallo staff del Cgfs: educatori sportivi e guide ambientali esperte.

"Le settimane fuori città rappresentano un’importante occasione di crescita per i ragazzi – commenta Massimo Bianchi, responsabile delle attività outdoor del Cgfs –. Quattro appuntamenti all’insegna del divertimento, dell’autonomia e della conoscenza e valorizzazione dell’ambiente naturale".

Tornando in città, a Prato, l’offerta educativa del "Ci garba fare sport" si caratterizza anche per due centri estivi a carattere prettamente sportivo. Due appuntamenti già organizzati in passato, ma che quest’anno avranno un taglio molto più tecnico, diventando un vero e proprio collegiale di sport aperto ai giovani e i giovanissimi. Si tratta di "Basket Gescal Camp" attivo dal 12 giugno al 28 luglio e dal 4 settembre al 7 settembre. E poi "L’Hip hop camp San Paolo", allestito dal 12 al 23 giugno, destinato sia a chi pratica già la disciplina che a tutti coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta. "Oltre che affinare la tecnica della disciplina e sperimentare laboratori coreografici – sottolinea Amanda Boretti, educatrice responsabile –, avremo anche l’opportunità di confrontarci con tecnici specializzati in discipline affini. Inoltre non mancherà la possibilità di fare ogni mattina un tuffo in piscina". A proposito d’acqua, l’offerta educativa del Cgfs si chiude con i corsi di nuoto intensivi, appuntamento tradizionale per i giovani pratesi. Per tutto il mese d’agosto, infine, dal 31 luglio al 1° settembre i corsi intensivi proseguono alla piscina di via Roma dalle 18 alle 20.

"Come ogni anno rappresentano un’occasione, per chi durante l’inverno pratica altre attività sportive, per conoscere la disciplina del nuoto e acquisire competenze in tempi ridotti, data la frequenza quotidiana", ricorda Andrea Natali, coordinatore delle discipline acquatiche Cgfs. Le iscrizioni per tutte le attività sono già aperte: online sul sito www.cgfs.it o di persona all’ufficio iscrizioni di via Roma, 258.