Lazzerini: parole senza confini. Si parte da Lorca

In Lazzerini domani alle 17 primo incontro del ciclo Parole senza confini, Assaggi di lingue e letterature straniere in collaborazione con La Bottega delle lingue. Due incontri sul tema Donne e patriarcato con letture ad alta voce di brevi estratti di testi in lingua originale e in italiano per approfondire la trama, i personaggi e i temi rilevanti, l’autore e la sua produzione letteraria, lo stile e la lingua. In questo primo incontro Jessica Paola Fuentes Valenzuela (foto) condurrà il pubblico attraverso un viaggio interamente dedicato a La casa de Bernarda Alba considerato il capolavoro di Federico Garcìa Lorca e la più importante opera del teatro spagnolo contemporaneo.

Sempre in Lazzerini domenica 20 sarà la volta delle iniziative per famiglie nella sala ragazzi e bambini. Dalle 10 alle 12 torna l’appuntamento con le Domeniche piccine per famiglie con bambine e bambini da 6 mesi a 3 anni che saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. L’iniziativa si svolge nell’ambito di Nati per leggere, il programma nazionale che ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia fin dalla più tenera età. Ogni domenica mattina fino a maggio sarà dedicata a un tema diverso, ma le famiglie possono chiedere suggerimenti su libri di qualsiasi argomento. Appuntamento quindi, questa domenica con l’incontro dal tema Numeri, forme e colori. Tutte le iniziative sono a ingresso libro.