Lazzerini, oggi la festa di compleanno

Oggi dalle 15 alle 20 da ricordare la festa per i 15 anni dall’apertura della Lazzerini nella Fabbrica Campolmi: un pomeriggio con attori vestiti da chef, piccoli teatrini delle ombre, fotografi per l’occasione e tanto altro ancora. Tutto a ingresso libero. E per iniziare nella hall il regalo di compleanno sarà la Lazzerini a farlo al suo pubblico: da oggi si potranno prendere in prestito 2 giochi in scatola alla volta per 14 giorni, dai classici come Risiko e Scarabeo fino ad arrivare ai party game e alle escape room, perfetti per divertirsi o sfidarsi in famiglia. Anche le biblioteche Ovest, Nord e di Casale introdurranno il prestito dei giochi da tavolo. Oggi nella hall torna l’angolo Ti dono un libro, con tanti libri di generi diversi che la biblioteca mette a disposizione per tutti i lettori. Alle 16 al via il Teatro a gettoni che animerà tante sale della biblioteca, aperto a tutti e senza prenotazione, a cura di Kultroses. Sarà come con i vecchi juke box: al posto dei dischi delle poesie, dei brani tratti da libri, canzoni e improvvisazioni teatrali e invece di inserire una monetina, il pubblico potrà ascoltare i brani con un gettone speciale: il rosino che sarà possibile ritirare in hall. Gli attori saranno riconoscibili da grembiule e cappello (foto) pronti a decantare il "cibo per l’anima". Gran finale dalle 19 con la premiazione del concorso di poesia Libri parlanti e letture.