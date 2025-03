Lazzerini, l’incontro con La Rossa

Domani alle 17 Lazzerini per gli Incontri con autori organizzati con la Libreria Gori ci sarà Rosario Esposito La Rossa (foto), autore del libro La Costituzione spiegata ai giovani fascisti pubblicato da Marotta&Cafiero. In dialogo con lui ci sarà Stefania Colzi. L’incontro fa parte del programma di iniziative promosso dall’Anpi per celebrare l’80° anniversario della Liberazione. La Rossa, nel pieno della faida di camorra, ha fondato la prima libreria di Scampia el quartiere, La Scugnizzeria: è la casa degli scugnizzi, libreria dove centinaia di bambini passano pomeriggi e si formano attraverso corsi e attività ludiche. Protagonista del suo libro un professore che insegna a Ventotene e che invia dieci lettere a un ragazzo dal cuore nero. Dieci lettere in cui gli articoli nati in seno alla resistenza italiana si fanno carne, diventano storie di donne e uomini antifascisti. Non l’ennesimo libro di storia del diritto, ma un viaggio dentro la storia, un viaggio di libertà. Ogni lettera è accompagnata da una colonna sonora. Un libro per ricordare a tutti che l’Italia è una Repubblica antifascista. Per Einaudi Ragazzi l’autore ha scritto Eterni secondi – Perdere è un’avventura meravigliosa, Assenti – Senza giustificazione, Dietro il muro, Lucignolo – Storia di un bambino diventato burattino, Siamo tutti Capaci – Falcone e Borsellino trent’anni dopo e Gino Strada – Medico in prima linea.

Ingresso libero