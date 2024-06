Lavori sulla Direttissima. Cantiere attivo da lunedì. Torna il servizio dei bus

Iniziano lunedì e dureranno tutta l’estate fino all’8 settembre i lavori sulla Direttissima, che come conseguenza porteranno a disagi e allungamento dei tempi di percorrenza nella tratta ferroviaria Prato – Bologna. Per consentire i lavori di adeguamento delle gallerie, dei binari e della linea elettrica lungo l’asse ferroviario, è stato stabilito lo stop alla circolazione dei treni nel tratto fra Pianoro e Vernio. Entrando nel dettaglio, da lunedì fino a venerdì 9 agosto ci saranno solo due fasce orarie in cui verrà garantito il passaggio dei treni: dalle 5 alle 8.30 e dalle 15.30 alle 22. La situazione diventerà poi ancor più complicata a partire da sabato 10 agosto fino a domenica 8 settembre (in concomitanza con la ripartenza dell’anno scolastico). Qui non ci saranno più le due fasce orarie di garanzia e il tratto fra Pianoro e Vernio sarà sbarrato alla circolazione per tutta la giornata.

Per raggiungere l’Emilia Romagna e tornare in Toscana l’alternativa più concreta torna così a essere l’autobus. Un servizio sostitutivo che però nelle scorse estati di lavori è stato spesso al centro delle polemiche dei pendolari. Per ovviare allo stop dei treni sono stati programmati dal 10 giugno all’8 settembre dei bus sostitutivi in partenza da Bologna e Prato, con fermate intermedie a San Benedetto Val di Sambro, con possibilità di raggiungere Monzuno, Grizzana e San Benedetto Val di Sambro partendo da Sasso Marconi, e chiaramente anche per collegare Vernio e Vaiano con Prato. Ad avvisare i pendolari della possibilità di disagi è la stessa Trenitalia in un annuncio ufficiale. "La riprogrammazione del servizio comporterà modifiche degli orari e l’aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale – spiegano da Trenitalia -. Per quanto riguarda gli autobus, i posti disponibili potranno essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Il personale di Customer Care di Trenitalia e Trenitalia Tper è a disposizione per fornire informazioni e assistenza".

A spiegare la necessità di effettuare i lavori lungo la Direttissima è sempre Trenitalia, che sottolinea come nei periodi di chiusura della linea verranno effettuati interventi all’infrastruttura e agli impianti tecnologici per la circolazione dei treni, per consentire il passaggio dei treni merci adibiti al trasporto di semirimorchi e container ‘High Cube’. Nello specifico le attività più complesse sono quelle di allargamento delle 17 gallerie all’interno delle quali corrono 13 dei 31 chilometri che separano Pianoro da San Benedetto Val di Sambro. La più estesa delle 17 gallerie è lunga oltre 7 chilometri. Per tutte è necessaria la fresatura delle volte, l’abbassamento del piano del ferro e l’adeguamento della linea di alimentazione elettrica dei treni. Proseguiranno poi gli interventi di miglioramento dell’accessibilità nelle stazioni: l’innalzamento dei marciapiedi e installazione degli ascensori nelle stazioni di Vernio e Vaiano. A Vaiano previsti anche la realizzazione di un nuovo marciapiede per il binario 4 e il prolungamento del sottopassaggio.