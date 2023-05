Ospedale Santo Stefano, il primo giugno si comincia a costruire la Nuova Palazzina

Prato, 27 maggio 2023 – Avverrà il primo giugno la consegna dell’area cantiere dove sorgerà la Nuova Palazzina dell’Ospedale Santo Stefano alla NBI (Nuova Busi Impianti) s.p.a. di Roma, ossia la ditta che si è aggiudicata l'appalto. Prenderanno quindi il via i lavori di costruzione della struttura, che sorgerà nell'area verde compresa tra il parcheggio riservato ai dipendenti e la Palazzina dei Servizi. Pensata su quattro piani (tre fuori terra e uno interrato), la Nuova Palazzina sarà dotata di 112 posti letto per le degenze oltre a locali per le attività ambulatoriali e di supporto, e sarà collegata con l’Ospedale mediante un tunnel a vista che permetterà gli spostamenti del personale e il trasferimento dei pazienti.

I lavori, la cui conclusione è prevista nell'ottobre 2025, scatteranno con l’installazione delle baracche cantiere e successivamente andrà in scena l’inizio degli scavi per l’estensione dei parcheggi riservati al personale dipendente. Saranno ampliati di circa 300 i posti auto, in parte riservati ai dipendenti e in parte ai visitatori. L’Ospedale potrà così contare sulla disponibilità di 1800 posti auto complessivi.Gli step successivi dei lavori riguarderanno gli scavi per la realizzazione della Palazzina e il completamento della struttura in cemento armato.