Lavori in autostrada. Attenzione alle chiusure

Sulla A1 Milano-Napoli e sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, Autostrade comunica che saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22 di giovedì 2 alle 6 di venerdi’ 3 maggio per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Roma, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze ovest. Per chi percorre la A11 Firenze-Pisa nord e proviene da Pisa, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma. Inoltre, dalle 22 di venerdì 3 alle 6 di sabato 4 maggio per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Bologna o da Roma, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa. Il consiglio è uscire in A1 alla stazione di Calenzano e rientrare in A11 attraverso la stazione di Prato est.