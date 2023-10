L’Asl cerca operatori socio sanitari

Scade a mezzogiorno dell’8 novembre il termine per inviare la domanda per partecipare alla selezione pubblica che consentirà di accedere alla formazione base (1.000 ore) per la qualifica di operatore socio sanitario. Si tratta della riapertura del bando oss per aumentare il numero dei professionisti per un totale di 210 nuovi posti, di cui 150 nella Asl Toscana centro: 60 sono per Firenze, 30 per Pistoia e altrettanti sia per Prato che per Empoli. Estar ha emesso un unico avviso a livello regionale per le aziende del servizio sanitario regionale. Si accede alla presentazione della domanda sul sito di Estar www. estar.toscana.it. Il corso prevede l’alternanza fra formazione in aula ed esercitazioni pratiche in laboratorio e attività di tirocinio.