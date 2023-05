Lam e colori Da domani tornano i numeri

Quella di oggi è l’ultima giornata in cui le linee urbane ed extraurbane del tpl saranno caratterizzate dal nome Lam associato ai colori. Dal domani infatti scatta la rivoluzione dei numeri. Cioè il servizio del trasporto pubblico locale resta immutato come percorsi, nonostante da un decennio il territorio chieda innovazioni significative in termini di tratte e orari, ma al contempo cambiano le denominazioni delle linee. E così la Lam Blu diventa linea 1+, la Lam Rossa si trasforma in linea 2+ e la Lam Arancio muta in linea 3+. Il servizio scolastico si chiamerà invece Sc, la linea regionale Lam Prato - Firenze si tramuterà in R1 e le linee extraurbane varieranno dal 204 al 214. Entrando nello specifico dei cambiamenti, la linea 4 diventerà 204, quella Calenzano - Prato cambia in 205, la linea 6 prende la denominazione di 206. E ancora la Lam Viola muta in 207, Montale - Stazione - Agliana cambia in 208, la linea Cm si trasforma in 209, la Lam Azzurra da domani sarà 210. E per finire l’Nmb varia in 211, la linea Cf in 212, la Lam Pf muta in 213 e la linea V in 214. Da domani la novità sarà visibile ai passeggeri sia sul display degli autobus, che sulla nuova App di Autolinee Toscane. Ad ogni fermata ci sarà un manifesto informativo, oltre a un avviso che sarà affisso su tutte le paline del territorio, ma si troveranno ancora riferimenti alle vecchie linee, sia negli orari che sulla palina. La campagna informativa è presente anche sul sito www.at-bus.it.