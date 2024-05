L’agenzia delle Entrate assume 80 funzionari

C’è tempo fino al 14 giugno per inviare la domanda al concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 80 funzionari che saranno assunti a tempo pieno e indeterminato nell’ambito delle risorse umane. In Toscana sono quattro i posti vacanti, tre in Umbria e tre in Liguria. Come titolo di studio è richiesta la laurea in psicologia, sociologia, scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche e dell’educazione.

Altri requisiti sono: conoscenza dell’inglese, conoscenze specialistiche in materia di organizzazione e selezione, capacità di sviluppare e condurre progetti nell’ambito delle risorse umane. La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata esclusivamente in via telematica tramite il format di candidatura che si trova sul portale unico del reclutamento, "inPa", all’indirizzo inpa.gov.it.