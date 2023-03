"La zona è un dormitorio Lottiamo per la bottega Non vogliamo che muoia"

Il piccolo commercio è in affanno a Carmignano, sempre meno negozi e servizi ma in questo contesto però c’è chi resiste e prova a lanciare un messaggio di fiducia verso il futuro.

La scorsa settimana sulle pagine de La Nazione avevamo pubblicato il post della signora Nunziati (non Petracchi, come erroneamente trascritto) che fotografava la realtà: "Sono molto dispiaciuta per la situazione generale del nostro paese. Da tempo piano piano sta morendo tutto: le persone giovani hanno difficoltà a trovare casa, mancano i servizi essenziali, i mezzi pubblici sono inaffidabili, i negozi chiudono....".

A seguito della recente chiusura dell’edicola in piazza, il circolo Arci 11 Giugno attraverso il presidente Doriano Cirri, vorrebbe valutare la possibilità di prendere i quotidiani sull’esempio del circolo Rinascita di Comeana che ha voluto dare un servizio alla comunità. Un piccolo baluardo del commercio è l’Antica Bottega del Bastogi a La Serra: Raffaele Sannino e la moglie Maria sono qui da vent’anni, hanno rivoluzionato il bar-alimentari con prodotti di qualità e il punto pranzo, frequentato dai lavoratori della zona ma guardano al futuro con preoccupazione.

"Il nostro lavoro – raccontano Raffaele e Maria – è concentrato sulle colazioni, poi la pausa pranzo con un menù diverso durante la settimana o schiacciate ripiene. Serviamo i pochi anziani rimasti ad abitare in zona ma siamo circondati da un dormitorio. E quest’ultimo aspetto è fonte per noi di grande amarezza. Oggi, dobbiamo dire che ci regalano grandi soddisfazioni gli operai, gli artigiani, i rappresentanti che si fermano a pranzo. Addirittura, qualcuno torna a salutarci anche se è a lavorare altrove". La bottega faceva consegne a domicilio ma gradualmente gli anziani se ne sono andati.

"Questo negozio – aggiunge Maria – risale al 1961 e lo abbiamo curato il più possibile, a volte provo a immaginare il domani: quando andremo in pensione chi lo prenderà? Per come vanno le cose ora nessuno ma vorrei lasciarlo a chi ha passione e sarei disponibile anche ad aiutare, consigliare, supportare gratuitamente pur di non vederlo morire".

Il negozio è anche ricevitoria: "E’ capitato che una signora anziana in difficoltà ad uscire aveva bisogno di una ricarica telefonica e ha chiamato, gliel’ho fatta più che volentieri". "La Bottega del Bastogi – dice Marco Grassi, consigliere comunale che vive a La Serra – è un punto di riferimento. I piccoli negozi sono quasi di famiglia, faccio un piccolo esempio: se la mattina entro una certa ora non sono passato per il caffè mi telefonano...".

M. Serena Quercioli