"La Visitazione resta qui". Il sindaco Prestanti lancia un protocollo d’intesa

Comune di Carmignano e Diocesi di Pistoia sono decisi a fare tutto il necessario perché la Visitazione resti sul territorio, tanto che il prossimo passo sarà la firma di un protocollo d’intesa allargato anche a Sovrintendenza e Regione. Sovrintendenza che intanto ha respinto l’ipotesi di trasferire la Visitazione al museo archeologico di Artimino, location offerta dal Comune. "Adesso stiamo lavorando – dice il sindaco Edoardo Prestanti – in perfetta sinergia con Curia, Regione e la stessa Sovrintendenza, per mettere in campo quanto necessario per realizzare un progetto e un protocollo di intesa fra tutte le parti che consenta di far restare la Visitazione a Carmignano, tutelandola, valorizzandola e promuovendola. Noi crediamo che sul territorio esistano spazi adeguati alla corretta conservazione e soprattutto siamo convinti che da questo momento di difficoltà si possano trovare le sinergie fra istituzioni e le soluzioni".

Oltre al museo di Artimino, le altre opzioni per il Comune sono la chiesa di San Luca, adiacente alla Pieve di San Michele e San Francesco, o altre chiese: "Come sindaco e come giunta – conclude Prestanti – abbiamo proposto e promosso più di una soluzione affinché l’opera del Pontormo possa restare a Carmignano ed essere vista in tutta sicurezza dai turisti e dai carmignanesi. La mozione presentata, grazie alla quale con emendamento e dibattito consiliare è stata trovata una intesa trasversale, è solo una delle importanti azioni intraprese".

Sulla "genesi" di questa mozione però ci sono dei distinguo: "Il gruppo Senso Civico – dice Belinda Guazzini – tiene a puntualizzare che non è stata approvata una mozione del Pd, ma un documento condiviso da tutto il consiglio e presentato da tutto il consiglio. La mozione era presentata da una parte dei consiglieri di maggioranza e quindi da Idee per Carmignano (ma non tutti l’avevano sottoscritta). Dopo la discussione in consiglio è stata ritirata, acquisito l’emendamento di Fratelli D’Italia e ripresentata in modo congiunto da tutto il consiglio. Ovviamente, come già dichiarato in aula, il gruppo Senso Civico ha a cuore la tutela dell’opera e quindi concorda con ogni tipo di intervento mosso dall’amministrazione in tal senso ma pone anche l’attenzione all’antica Pieve: nel caso la Visitazione fosse spostata, ci sarebbe un percorso molto più complicato e senza riflettori per il restauro straordinario di cui la chiesa ha necessità".

La partita, infatti, riguarda non solo lo spostamento della Visitazione ma anche la ricerca di fondi per i restauri del complesso che la ospita. La Diocesi di Pistoia non ha novità da parte della Sovrintendenza, fa solo sapere che "tutte le parti in causa sono in costante aggiornamento tra loro e allineate nell’individuare una soluzione".

M. Serena Quercioli