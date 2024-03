La sfida di una città da vivere

Pedonalizzare piazza San Domenico può innescare un circuito virtuoso che alla fine andrebbe oltre l’obiettivo della mobilità sostenibile. Perché svestire uno dei luoghi simbolo del centro di Prato dalle auto significa provare a dargli un’anima nuova. Via le auto, una mobilità da ristudiare e un (bellissimo) ‘contenitore’ nuovo da riempire di iniziative. Perché passare da un parcheggio pieno a una piazza...vuota, forse fa poca differenza. Ma sforzarsi per riempirla, quella piazza, di gente, per trattenere le famiglie in città anche la domenica (perché, sì, ne vale la pena) allora ha davvero senso. Ne guadagnerebbe il centro tutto.