La sfida dei Gormiti per l’ambiente. La 5ª A vola alla finale nazionale

C’è anche Montemurlo tra i protagonisti della finale nazionale del progetto educativo Gormiti – The New Era Game, che ha coinvolto oltre 2.000 studenti da tutta Italia in un’appassionante sfida all’insegna della sostenibilità ambientale. A rappresentare con onore la Toscana è stata la classe 5ªA dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack, che ha ottenuto ottimi piazzamenti distinguendosi per preparazione, motivazione e spirito di squadra. I bambini della 5ªA hanno affrontato con entusiasmo tutte le fasi del percorso didattico, culminato in una giornata entusiasmante dove il cuore pulsante della manifestazione è stato un grande quiz interattivo. L’iniziativa, promossa dalle Grotte di Frasassi, ha saputo coniugare gioco e apprendimento in un progetto innovativo, pensato per trasmettere ai più piccoli i valori fondamentali della tutela dell’ambiente. Attraverso le sfide e i contenuti del format, gli studenti hanno potuto approfondire tematiche legate alla natura, all’ecologia e alla salvaguardia del pianeta.

"Investire nell’educazione dei più giovani è il primo passo per costruire un futuro più sostenibile - ha dichiarato Lorenzo Burzacca, Amministratore Unico delle Grotte di Frasassi - siamo fieri di aver sostenuto un progetto educativo così coinvolgente. Il grande entusiasmo dimostrato dagli studenti, ci conferma che è possibile parlare di ambiente in modo efficace e appassionante". A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza degli amatissimi personaggi della serie tv Gormiti – The New Era, che hanno accompagnato i bambini in questo viaggio educativo ricco di emozioni e scoperte. Per Montemurlo e per la scuola Hack si tratta di un risultato che va oltre la semplice classifica: i bambini della 5ªA sono oggi piccoli ’Eroi della Terra’.