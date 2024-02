La rassegna. Al via i concerti di primavera

Inizia venerdì sera alle 21 al teatro D’Annunzio del Convitto Cicognini l’edizione numero 44 de I Concerti di Primavera, edizione numero 44: davvero tante per una tradizione di ottima musica grazie alla Scuola Verdi e alla Camerata. Sul palco l’Ensemble Prometeo, composto da Grazia Raimondi al violino, Michele Marelli al clarinetto, Ciro Longobardi al pianoforte. In programma di Schumann Phantasiestücke op. 73 per clarinetto e pianoforte; di Debussy la Sonata per violino e pianoforte; di Ferruccio Busoni Elegia per clarinetto e pianoforte BV 286; di Galina Ivanovna Ustvolskaya il Trio per violino, clarinetto e pianoforte; di Stravinskij da L’Histoire du soldat, la celebre Suite per violino, clarinetto e pianoforte.

Grazie all’Ensemble Prometeo conosceremo in questo concerto la figura di Galina Ivanovna Ustvol’skaja, personalità d’artista tanto impressionante quanto ingiustamente dimenticata. Le sue composizioni, circoscritte a soli venticinque lavori, furono oggetto d’ammirazione incondizionata da parte di Dmitri Šostakovič. Questa artista che fu anche l’unica allieva donna nella sua classe al Conservatorio di Leningrado. Completano il programma due capisaldi della letteratura musicale da camera, come i Phantasiestücke op. 73 di Schumann e la Sonata per violino di Debussy, nonché la celebre Suite di Stravinskij. Non mancherà un omaggio a Ferruccio Busoni, il grande compositore toscano, nel centenario della morte (1924, lo stesso anno di Giacomo Puccini). Ingresso: 8 euro intero, 3 euro under 25, allievi e docenti della Scuola Verdi. Biglietti al Politeama o su Ticketone.it. Informazioni su www.scuolaverdi.it o pagina Facebook della scuola.

Infine, a proposito di Scuola Verdi e Camerata, sono aperte le prenotazioni per il prossimo appuntamento con Colazione ad arte, la rassegna musicale organizzata al Museo di Palazzo Pretorio. Domenica alle 10.30 è previsto un concerto con un repertorio di musiche di Bach per fagotto eseguite da Mariano Bocini. Costo dieci euro, prenotazione obbligatoria al numero 0574 1837859 o alla mail [email protected]