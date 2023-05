La raccolta fondi della Caritas

La Caritas diocesana di Prato invita le parrocchie, i gruppi, le associazioni e i singoli fedeli a partecipare alla raccolta fondi per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna. "La situazione è ancora complessa e le Caritas della Toscana chiedono di non fare raccolte di materiale, ma hanno lasciato ogni diocesi la possibilità di organizzarsi – spiega don Enzo Pacini, direttore della Caritas di Prato –. Noi invitiamo chi volesse dare un contributo a farlo tramite i nostri canali. Quanto raccolto verrà destinato al sostegno delle Caritas locali".

Le coordinate bancarie:

Iban: IT62 L030 6921 5311 0000 0004 003 intestato a Caritas Diocesana Prato Banca Intesa San Paolo - Ag. Prato Alberti. Per chi volesse effettuare donazioni i riferimenti sono: Iban per donazioni: IT31 A030 6921 5311 0000 0005 806 intestato a Comitato Città di Prato Pro Emergenze onlus, causale: Alluvione Emilia Romagna. Istituto: Intesa Sanpaolo.