La processione del Corpus Domini torna in centro

Prato, 9 giugno 2023 – Un ritorno alla tradizione celebrato da circa mille persone. Ieri sera sono stati tanti i pratesi che hanno partecipato alla messa solenne celebrata in piazza Duomo e poi hanno sfilato in processione per le strade del centro storico.

In occasione della solennità del Corpus Domini (la processione era ieri sera e non stasera, come erroneamente riportato nella nostra edizione cartacea, ce ne scusiamo con i lettori) si è ripetuta l’antica tradizione della processione guidata dal vescovo Giovanni Nerbini. Alla celebrazione e alla processione ha partecipato anche il sindaco Matteo Biffoni con alcuni membri di giunta.

La processione del Corpus Domini era una delle ultime tradizioni ancora da riprendere dopo gli anni difficili della pandemia da Covid, durante i quali i principali riti religiosi erano stati sospesi per difendersi dai contagi.

Nella sua omelia il vescovo ha affrontato diversi temi, fra i quali quello, assai attuale vista l’enorme diffusione dei telefonini anche fra i ragazzi, dell’utilizzo «smodato e smisurato di certa tecnologia» proprio da parte dei minori.