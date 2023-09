La notte di Tozzi. Villa Guicciardinida tutto esaurito

"Ti amo", "Tu", "Gloria", "Stella stai", "Notte rosa", sono solo alcuni dei brani firmati da Umberto Tozzi che hanno accompagnato tutte le nostre estati a partire dal 1977 e che sicuramente riascolteremo con piacere nel concerto di questa sera a Villa Guicciardini in via Nuova di Migliana a Cantagallo. Con oltre 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, il cantautore nato a Torino nel 1952 è uno dei "nomi" italiani più esportabili, con una fama ed una popolarità inossidabile. La lunga serie di successi quasi tutti firmati in coppia con il mitico paroliere Giancarlo Bigazzi ha scavalcato intere generazioni, coinvolgendo sempre un pubblico di età diverse. Per anni i tormentoni estivi (di qualità) hanno portato il marchio TozziBigazzi. Un successo dopo l’altro, tra cui appunto spicca "Gloria" del 1979, talmente famosa da godere di una versione in inglese grazie a Laura Branigan e dell’inserimento in alcune colonne sonore di film dai grandi incassi come "Flashdance" del 1983, "Tonya" e "The wolf of wall street" niente meno che di Martin Scorsese (anche "Ti amo" figura nella serie tv "La casa di carta" e nel film "I nuovi mostri" candidato all’Oscar nel 1979).

Un musicista di razza, un grande chitarrista, nato artisticamente negli anni Sessanta grazie anche al rapporto di collaborazione con fratello più grande Franco Tozzi che ebbe una discreta popolarità con il brano "I tuoi occhi verdi" (800mila copie vendute). Debutto ufficiale da solista nel 1976 con il brano "Donna amante mia". Quello che è successo negli anni successivi fa parte della storia della musica leggera italiana. E quando il calo fisiologico di popolarità era dietro l’angolo, Umberto Tozzi sfodera un’altra hit di successo che nel 1994 gli permetterà di vincere ancora una volta il Festivalbar, "Io muoio di te". A Sanremo vince con "Si può dare di più" nel 1987 insieme agli amici e colleghi Enrico Ruggieri e Gianni Morandi. Come no ricordare poi "Gli altri siamo noi" e "Gente di mare" insieme a Raf terzo posto all’Eurofestival del 1987? Il concerto di stasera è sold out: l’organizzazione sconsiglia di raggiungere Villa Guicciardini con la propria auto. Approfittare del servizio navetta da Vaiano. Partenze previste alle 19 e alle 21 da piazza Donatori di sangue e piazza del Comune.

Federico Berti