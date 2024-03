La notte della solidarietà. Serata show per l’Oami

Cibo, solidarietà e moda. Sono gli ingredienti del "Fashion show dinner", appuntamento in programma venerdì 15 marzo alle 19,30 al mercato coperto (in via Umberto Giordano). L’iniziativa è organizzata da Confesercenti Prato e Toscana Turismo e Congressi, con il contributo della Camera di Commercio di Pistoia-Prato e con il patrocinio del Comune. Partner i club service, ovvero Lions Club Prato Host, Lions Club Prato Datini, Lions Prato Curzio Malaparte, Lions Club Prato Centro, Soroptimist Prato, Rotary Club “Filippo Lippi” e Rotary Club Prato. Durante la serata i negozi di moda di Prato e provincia presenteranno la collezione primavera/estate 2024.

Il ricavato della serata sarà devoluto a Oami Casa Bandera, una struttura che ospita ragazzi con gravi disabilità, colpita dall’alluvione. I biglietti si possono acquistare fino all’11 marzo nella sede di Confesercenti in via Pomeria 71B durante gli orari di apertura, al costo di 50 euro.

"Sarà una serata all’insegna della moda e della solidarietà che i negozi di Confesercenti hanno fortemente voluto", sottolinea Lisa Salvatore, presidente del settore moda della Confesercenti di Prato.

Il settore italiano della moda, del tessile e degli accessori è uno dei più importanti al mondo per il reddito generato, il numero di persone occupate e il numero di aziende coinvolte.

"Con questa nostra iniziativa vogliamo unire la moda, il gusto, il bello con la solidarietà ed aiutare una struttura colpita fortemente dall’alluvione del 2 novembre scorso e molto importante per il territorio pratese: Oami Casa Bandera, una struttura che ospita ragazzi con gravi disabilità – dichiara Stefano Bonfanti, presidente di Confesercenti Prato – Tra i tanti valori della vita di cui noi commercianti siamo testimoni la solidarietà occupa un posto importante e questa serata ne vuol essere una dimostrazione".

Bonfanti ha voluto sottolineare anche la collaborazione con i club service: "Voglio ringraziare Lions Club Prato Host, Lions Club Prato Datini, Lions Prato Curzio Malaparte, Lions Club Prato Centro, Soroptimist Prato, Rotary Club “Filippo Lippi” e Rotary Club Prato che assieme a Confesercenti di Prato hanno ideato e realizzato questo evento. Riconfermando come per i service pratesi la solidarietà, il donarsi si estrinsecano nell’impegno etico-sociale a favore di altri. In questa serata c’è la volontà di fare del bene, di stare vicino a chi è in difficoltà".

L’appuntamento dunque è per il 15 marzo al mercato coperto in via Umberto Giordano, mentre per acquistare i biglietti l’ultimo giorno utile è l’11 marzo.