La musica classica suona su Rtc. Omaggi a Puccini e Bergonzi

I nostri consigli per l’ascolto di musica su RTC per questa settimana in un itinerario monografico: le celebrazioni pucciniane proseguono affiancate al centenario della nascita di un tenore che a suo modo ha dato una svolta al canto lirico nell’epoca moderna. Carlo Bergonzi, nato a Vidalenzo-Parma il 13 luglio 1924, debutta nel ’48 come baritono, ma diventerà l’interprete ideale tenorile del canto verdiano: innovatore nel fraseggio ricco di sfumature e nell’articolazione della parola, lega la tecnica del belcanto antico al gusto moderno dell’interpretazione, tecnica impeccabile. Ecco la proposta di questa settimana, per Puccini nel centenario della morte, col recupero di un ciclo di trasmissioni di RTC curate a suo tempo da Sebastian Bon, e da Luca Berni e Loriano Gonfiantini. Per Puccini, un’ora di ascolto quotidiano dalle 18.40 e per Bergonzi una serata all’opera ogni giorno alle 20.30 con l’ascolto di quasi tutte le opere dal tenore registrate. Il programma. Oggi alle 18.40 gli antenati di Puccini: il padre Michele che muore a 51 ani e lascia orfano Giacomo a 5 anni.

Serata all’opera alle 20.30 con Bergonzi - Duca di Mantova e Renata Scotto – Gilda (registrazione del 1964). Lunedì alle 18.40 ancora testimonianze su Puccini, gli studi e gli esordi in una replica del ciclo di trasmissioni del 2008. Ancora Bergonzi alle 20.30 ne "Il trovatore" con Stella Bastianini, Serafin alla Scala nel 1962 . Martedì: Puccini parlando de "Le Villi", prima opera balletto (alle 18.40). "La traviata" con Bergonzi al MMF del 1962 (alle 20.30). Mercoledì con Puccini e la sua seconda opera "Edgar": alle 18.40 ne parlano Berni e Gonfiantini.

Per l’opera con Bergonzi, ecco il titolo più idoneo per il tenore verdiano: "Un ballo in maschera" da Santa Cecilia alle 20.30 (registrazione del 1960). Giovedì alle 18.40 si parla di Puccini e di "Manon Lescaut": testimonianze, lettere, esecuzioni. Alle 20.30 un evento registrato a Vienna nel 1959: "Aida" con Bergonzi-Tebaldi-Simionato-Karajan. Venerdì ancora con Bergonzi: "Ernani" a Roma nel 1967 diretto da Schippers. Verso il gran finale di questa singolare proposta settimanale su RTC con l’opera del sabato alle 20.30 : "La Boheme" con Bergonzi-Tebaldi-Bastianini nel 1959, direttore Tullio Serafin a Santa Cecilia.

Goffredo Gori