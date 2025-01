La Misericordia chiama. C’è posto per 110 giovani

Trasporto sociale, prestare servizio su un’ambulanza e nell’ambito della Protezione civile. L’Arciconfraternita della Misericordia di Prato cerca 110 giovani tra i 18 e i 28 anni desiderosi di impegnarsi per un anno in questi tre ambiti. È già tempo di candidarsi per il Servizio civile universale per l’anno 2025 e chi fosse interessato è invitato a presentare domanda, esclusivamente in modalità online, entro le ore 14 di martedì 18 febbraio.

Le sezioni coinvolte. I progetti proposti dalla Misericordia di Prato sono due e si chiamano "Ruote Solidali" e "Ruote Solidali Emergenza", con quest’ultimo destinato a chi desidera prestare anche il servizio in ambulanza. Diciotto sono le sezioni locali dell’Arciconfraternita coinvolte nell’iniziativa. Oltre a quella centrale di via Galcianese, le sedi sono quelle di: Cafaggio, Capalle, Chiesanuova, Vernio, Vaiano, Capezzana, Castelnuovo-Fontanelle, Coiano, Grignano, Iolo, Mezzana, Seano, Calenzano, Galciana, Oste, Montemurlo e Montepiano.

Le attività da svolgere sono legate ai servizi tradizionali nei quali sono impegnati ogni giorno i confratelli e le consorelle della Misericordia, come detto si tratta del trasporto sociale, del servizio di emergenza-urgenza (118) a bordo delle ambulanze e dell’impiego nel settore della Protezione civile. L’impegno è di 25 ore settimanali e a tutti i selezionati verrà offerta una specifica formazione per svolgere le mansioni previste.

Ai partecipanti è riconosciuto un rimborso mensile di 507,30 euro. "Il servizio civile è una opportunità importante per la nostra Misericordia e per i giovani che desiderano vivere una nuova esperienza di vita basata sul servizio – dichiara Laila Minelli, governatore della Misericordia di Prato –, all’interno delle nostre sezioni è possibile imparare cose nuove, utili anche in vista di un lavoro futuro, inoltre vivendo la vita di Misericordia si possono fare nuove amicizie, ma soprattutto si fornisce assistenza alle persone più deboli. Per esperienza possiamo dire che si tratta di una bellissima occasione di crescita umana e personale".

Per avere informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Arciconfraternita chiamando il numero 0574-609742; scrivere a [email protected] o consultare il sito web della Misericordia di Prato.