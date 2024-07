La magia di Harry Potter a Vaiano. Terza serata dello "Street Festival"

Vaiano Street Festival, stasera l’appuntamento con la magia.

Dopo il bilancio delle prime due serate più che positivo, tutto è pronto per il terzo appuntamento previsto questa sera dalle 19 alle 24. Il Vaiano Street Festival, promosso dal Centro commerciale naturale di Vaiano con Confesercenti e il sostegno del Comune, ha registrato una buona partecipazione e prevede una serata da non perdere dal titolo "Vaiano come per magia".

In via Braga, ci saranno i negozi aperti, la possibilità di assaggiare vari tipi di street food con un vero e proprio show di magia dedicato a grandi e piccini. Partecipano professionisti del settore: Magic Joe & Antonella, Mago Hougini e Zazza the Magician, quest’ultimo vincitore di premi nazionali e internazionali. È previsto inoltre uno spettacolo a tema su Harry Potter con animazione per bambini.

"Ringraziamo gli operatori del Centro commerciale naturale per l’impegno e la creatività, hanno organizzato una serie di appuntamenti che, oltre a puntare l’attenzione sui negozi aperti, incoraggiano la partecipazione e promuovono la vita di comunità", sottolinea la sindaca Francesca Vivarelli. "La partecipazione alle prime due serate è stata davvero buona e ringraziamo i vaianesi che hanno risposto positivamente al nostro invito - mette in evidenza Tiziana Lopez, tesoriera del Centro commerciale naturale – ci saranno delle curiose sorprese e il divertimento è assicurato".

Gran finale mercoledì prossimo 24 luglio con la serata "Vaiano da sballo", caratterizzata dalla presenza di gruppi di ballerini che si esibiranno per strada.

L’iniziativa ha preso avvio il 3 luglio scorso con il Moto rock fest e il raduno moto, il 10 luglio è stato caratterizzato dal Viaggio negli anni Ottanta con auto e oggetti simbolo del decennio.