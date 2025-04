La guida ai film. Con uno sguardo su Yuri Tuci

Vista l’ottima accoglienza del pubblico, al Terminale continua la programmazione di Nonostante, secondo film da regista di Valerio Mastandrea dopo il bruttino Ride del 2018. Stavolta l’attore romano con diversi David di Donatello nel salotto buono, alza l’asticella affrontando un argomento difficile. Immaginate alcune persone in coma che lottano tra la vita e la morte. Una morte che se arriverà, quando arriverà si manifesterà con un grande vento. In attesa del vento, le loro anime (giusto per semplificare il concetto espresso da Mastandrea) si incontreranno e si frequenteranno tra loro nelle corsie di un ospedale. Accanto a Mastandrea, la sempre affascinante Laura Morante e il bravo Lino Musella. Superato l’imbarazzo iniziale nel vedere una storia che può disorientare, lo spettatore diventa complice del racconto inventato da Mastandrea ed è probabile che alla fine riesca persino ad emozionarsi. Nonostante è un bel film e Mastandrea si conferma un ottimo attore che può crescere anche come regista (oggi alle 17, 19 e 21.15; domani alle 16, 17.45, 19.30 e 21.15).

Al cinema Eden arriva La vita da grandi diretto da Greta Scarano, attrice dall’ottima filmografia, per la prima volta dietro la macchina da presa. E’ interpretato da Matilda De Angelis e dal neo attore pratese Yuri Tuci (alle 16, 18.15 e 21). E’ tratto dal romanzo autobiografico Mia sorella mi rompe le balle scritto da Damiano e Margherita Tercon. Storia di Irene che viene chiamata a Rimini per prendersi cura del fratello autistico. Una storia tenera che può commuovere. In fondo i due fratelli scopriranno di avere molte più cose in comune, di quante abbiano avuto fino al momento del nuovo incontro. Il film si può vedere anche alla multuisala Giometti al Parco Prato.

All’Eden in programmazione anche The last showgirl con protagonista un’inedita Pamela Anderson (16, 18.15 e 21) e Le assaggiatrici di Silvio Soldini dall’omonimo romanzo di successo di Rosella Postorino (16, 18.15 e 21). Al Pecci per la rassegna dedicata a Kurosawa c’è Cure (oggi 16.15, domani 21 sempre v.o.); l’altro titolo è The shrouds. Segreti sepolti, l’ultimo film di David Cronenberg con Vincent Cassel, Diane Kruger e Guy Pearce (oggi 18.30 in italiano, alle 21.15 v.o. e domani 16.15 v.o. e 18.30 in italiano).

Federico Berti