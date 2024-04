La forza delle associazioni. Famiglie e volontari assieme: "I progetti per i nostri figli"

Una forza che continua a mostrare i muscoli, quella delle famiglie dei disabili: nell’unione si sprigiona una potenza. Quando entra in casa una disabilità l’aiuto in più spesso arriva dal sentirsi uniti, per portare avanti battaglie comuni e organizzare servizi che la società spesso non offre. E così la realtà pratese ha visto nascere e crescere associazioni come "Orizzonte Autismo", che raccoglie famiglie di ragazzi con autismo e varie disabilità intellettive. Per loro, l’associazione organizza corsi di parent training, ballo e ginnastica in musica per i ragazzi di tutte le età, logopedia, un progetto di atletica, gruppi di autonomia e uscite per grandi e piccini. Un discorso a parte merita "PizziAmo", il progetto che vede coinvolti 13 ragazzi che preparano e servono la pizza insieme ai volontari del circolo La Libertà di Viaccia, per parenti ed amici.

In occasione della giornata per la Consapevolezza sull’Autismo è arrivato anche il logo per il progetto, realizzato da una studentessa del liceo artistico Brunelleschi, Irene Moscardi: uno spicchio di pizza in un cuore aperto, segno di condivisione e apertura nei confronti degli altri. L’idea, poi, è quella di far diventare "PizziAmo" un progetto strutturato, per aprire il servizio al pubblico e dare una possibilità lavorativa ai ragazzi. La forza di questi genitori va anche oltre: è recente la loro partecipazione alla manifestazione sotto le finestre della Regione per chiedere i contributi per la terapia Aba, che la nuova legge ha sospeso. Ma ricordiamo anche le battaglie per arrivare ad avere percorsi speciali (Pass) all’ospedale di Prato.

Tanto impiego di tempo e poche risorse a disposizione, visto che le varie attività sono finanziate solo con donazioni, con il 5 per mille o con mercatini. Mercatini e offerte vanno a coprire ad esempio le spese per le attività delle famiglie di "Progetto Futuro", altra associazione molto attiva sul territorio, che raccoglie fra i soci i familiari di persone con disabilità motorie e intellettive. L’associazione, per i propri soci, cofinanzia e organizza progetti di potenziamento dell’autonomia e per il tempo libero come ippoterapia, laboratori di musica, cucina, computer, laboratorio di canto. Molto attiva anche l’Associazione Italiana "Persone Down": anche in questo caso, le donazioni – fra queste anche quella della pro loco di Migliana – hanno contribuito ai vari progetti portati avanti dall’associazione.