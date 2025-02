La formazione che aiuta a fare gol. Tutte le opportunità per il lavoro

Inizia martedì, alle 16, dal Centro Giovani "David Sassoli" in piazza Don Milani, "Fai Gol con la formazione", il primo di una serie di incontri gratuiti, ad accesso libero, voluti dal Comune con Arti Centri per l’Impiego della Regione, rivolti a chi è in cerca di lavoro o a chi ha bisogno di un orientamento per riqualificarsi o aggiornare le proprie competenze professionali.

"Un Comune davvero inclusivo è quello che riesce a dare risposte concrete sul tema dell’occupazione - sottolinea il sindaco Simone Calamai- Con questa iniziativa andiamo a far conoscere le opportunità formative e di orientamento al lavoro che ci sono sul territorio attraverso i servizi offerti da Arti Centri per l’Impiego della Toscana. Inoltre, rispondiamo alle esigenze di ricambio generazionale nelle aziende del nostro distretto che, paradossalmente, anche in questo momento di crisi, hanno difficoltà a trovare personale formato. Infine, non va dimenticato che la formazione è importante per garantire un lavoro sempre più sicuro".

Gol, acronimo per "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori", è uno degli strumenti messi in campo dalle politiche attive del lavoro nell’ambito del Pnrr. Il programma Gol è rivolto a diverse categorie di disoccupati e lavoratori che hanno necessità di ricollocarsi sul mercato del lavoro o/e di migliorare la loro condizione lavorativa attraverso la formazione. L’iniziativa è aperta a persone di tutte le età, dai giovanissimi che sono alla ricerca della prima occupazione fino alle persone che hanno già maturato varie esperienze.

Si tratta dunque di un percorso di affiancamento che punta a facilitare l’accesso nel mondo del lavoro e aumentare le possibilità. "Questo primo incontro si rivolge soprattutto ai cittadini e vuole dare loro gli strumenti concreti per entrare o rientrare nel mondo del lavoro con più facilità. – spiega Francesco Messineo, il consigliere comunale con delega del sindaco alle politiche del lavoro – Oltre a seguire il seminario, i cittadini avranno la possibilità d’incontrare gli operatori del Centro Impiego. Abbiamo, infatti, attivato due punti informativi, attraverso cui poter ottenere informazioni più specifiche e personalizzate. Nei prossimi mesi promuoveremo, invece, incontri rivolti al mondo imprenditoriale e alla ricerca di personale, intercettando così anche le loro esigenze".

Il seminario sarà condotto dagli operatori del Centro per l’Impiego di Prato che illustreranno i servizi di ricerca attiva del lavoro e orientamento per i cittadini e di selezione e ricerca di personale per le aziende.

Silvia Bini