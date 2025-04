La festa della polizia. Permessi di soggiorno, addio alle file notturne. E più agenti per la città

Permessi di soggiorno in tempi normali e niente più file notturne fuori dalla Questura. E’ il primo risultato del 2024 di cui è particolarmente orgoglioso il questore di Prato Pasquale Antonio De Lorenzo che ieri ha presieduto la "Festa della polizia di Stato" in occasione dei 173 anni di fondazione e che per la prima volta si è svolta a Poggio a Caiano.

Il questore ha riepilogato l’attività svolta soffermandosi sul rinforzo degli agenti: "Sono grato al capo della polizia e al ministro dell’Interno per l’assegnazione di 17 unità alla questura, di cui 10 destinate all’ufficio immigrazione proprio per superare i problemi che abbiamo avuto per il grande afflusso dei cittadini che richiedevano i permessi di soggiorno, molti dei quali arrivavano anche da altre città. Da due mesi non abbiamo più file notturne fuori dalla questura. E siamo arrivati a gestire le istruttorie giorno per giorno. Gli altri 5 agenti sono stati assegnati alla squadra mobile e 2 ai servizi ordinari. Non posso dire che siamo sotto organico, siamo giusti ma oberati di lavoro. C’è una eccellente collaborazione col procuratore capo Luca Tescaroli, così come con le altre forze dell’ordine". De Lorenzo ha poi, spiegato anche il perché della scelta di celebrare questa importante ricorrenza della polizia fuori dal comune di Prato.

"Ho scelto di festeggiare la polizia in un comune della provincia – ha affermato – perché, anche se le zone sono presidiate dai carabinieri, la presenza della polizia c’è; vorrei essere il questore di tutti".

In piazza della chiesa sono stati allestiti gli stand informativi dei vari nuclei di polizia, sono state effettuate due dimostrazioni del lavoro delle pattuglie e al termine il picchetto d’onore con il prefetto Michela La Iacona.

Presenti tutte le forze dell’ordine e le amministrazioni comunali. Invitati speciali i bambini delle scuole elementari che hanno seguito tutto con grande curiosità e attenzione. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti a 18 poliziotti, distintosi in operazioni che ne hanno testimoniato capacità professionale di impegno e dedizione al dovere.

La questura dal 1° aprile 2024 ha controllato 21.859 persone e 4621 i veicoli, ha ricevuto 19.373 chiamate. 72 le persone arrestate e 1014 denunciate in stato di libertà. Il totale dei delitti denunciati all’autorità giudiziaria è 2738, gli interventi effettuati su chiamata 9922 e 13.144 quelli d’iniziativa. I rimpatri con foglio di via obbligatorio sono stati 41 (erano 52 nel 2023), i sopralluoghi della scientifica sono stati 176. Il posto di polizia dell’ospedale ha ricevuto 32 denunce (24 nel 2023) e i referti trattati sono stati 951 contro i 784 del 2023. Al teatro Ambra sono stati consegnati i riconoscimenti agli agenti.

M. Serena Quercioli