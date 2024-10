La festa della Castagna finanzia le attrezzature per attività di soccorso

La Vab di Montemurlo celebra la regina dell’autunno, la castagna, e domani, nell’antico borgo della Rocca, promuove la 30esima edizione della festa della castagna. L’evento ha il patrocinio e la collaborazione del Comune di Montemurlo.

Un manifestazione che è cresciuta di anno in anno fino a diventare uno degli appuntamenti più partecipati della provincia. Alle 11 la festa si apre con la visita ai giardini della Rocca mentre alle 14 sarà accesa la maxi padella per le caldarroste.

Gli stand gastronomici proporranno anche necci, castagnaccio e vino novello. Alle 17 ritorna il concorso a chi porta la castagna più grossa. Inoltre, in occasione della festa della castagna saranni aperti la pieve di San Giovanni Decollato e il vicino frantoio di Rocca dove si potrà gustare l’olio nuovo. Il ricavato della manifestazione sarà impiegato dalla Vab per l’acquisto di attrezzature specifiche da impiegare nelle operazioni di soccorso collegate al rischio idrogeologico sempre più frequente a causa dei cambiamenti climatici in atto. Questa festa è legata particolarmente al bosco, a tutela del quale la Vab svolge un ruolo importante per la sua tutela difesa e tutela. Attenzione alle limitazioni al traffico: per consentire lo svolgimento della manifestazioni dalle 7 alle 21 di domani in piazza Castello alla Rocca sarà vietato il transito e la sosta dei veicoli.