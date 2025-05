La Festa del 2 Giugno. La Repubblica e i valori. C’è l’appuntamento con storia e tradizione

Lunedì 2 Giugno Festa della Repubblica. In occasione del 79° anniversario della Fondazione della Repubblica, la prefettura ha organizzato, d’intesa con il Comando provinciale dei Carabinieri e l’amministrazione comunale di Prato, la cerimonia commemorativa nel solco della tradizione della città.

Appuntamento alle 10.45, in piazza Santa Maria delle Carceri alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. La celebrazione avrà inizio con il tradizionale ingresso dei Gonfaloni dei Comuni della provincia e dei labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma; il prefetto Michela La Iacona, accompagnato dal Comandante provinciale dei carabinieri, passerà in rassegna i reparti schierati.

Successivamente, sulle note dell’Inno di Mameli, eseguite dalla banda dell’Associazione Nazionale Finanzieri, si terranno l’Alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Caduti.

La cerimonia proseguirà con la lettura del tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica. Prenderà poi la parola il prefetto per un indirizzo di saluto rivolto agli invitati e alla cittadinanza. A seguire, avrà luogo la consegna, da parte del prefetto, degli attestati delle Onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal Presidente della Repubblica (qualsiasi cittadino, italiano o straniero, meritevole e degno di ricevere l’onorificenza Omri può essere segnalato direttamente alla Prefettura per competenza territoriale come consuetudine).

La cerimonia in piazza delle Carceri si concluderà con il suggestivo spiegamento, dalla cima delle mura del Castello dell’Imperatore, del vessillo tricolore a cura del Nucleo Speleo-Alpino Fluviale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al termine della cerimonia, la banda allieterà il pubblico con l’esecuzione di alcuni brani musicali tra i più conosciuti e apprezzati proprio nel solco della tradizione della nascita della Repubblica.

In un’ottica di massima coesione tra le istituzioni e i cittadini, con la collaborazione delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti di Prato, si legge in una nota della prefettura, le vetrine degli esercizi commerciali saranno allestite con il simbolo tricolore. Un modo per allargare la partecipazione a tutti i negozi.

Proprio in questi giorni la prefettura di Prato è al lavoro per allestire nei dettagli la manifestazione. Intorno al Castello è stato disposto il divieto di sosta nel corso della mattinata di lunedì prossimo.