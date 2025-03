La donazione Gori è on line su Archive internet

Verdianamente, il corpus di oltre 200 documenti musicali frutto della donazione Gori al Comune da oggi vive nello spazio permanente di Archive Internet, biblioteca digitale non profit per il libero accesso alla conoscenza riconosciuta ufficialmente negli Stati Uniti. Questo spazio digitale comprende 916 miliardi di pagine, 44 milioni tra libri e testi. Cliccando su https://archive.org/details/verdianamente è possibile finalmente cominciare a conoscere il vasto patrimonio documentario che racconta la figura del grande Giuseppe Verdi, sfogliando pagina per pagina, titolo per titolo, l’intero compendio di partiture d’opera, lettere autografe e foto, riviste storiche e musicali dell’epoca, curiosità, con la sorpresa di scoprire appigli verdiani con la nostra Prato: Emilia Goggi Marcovaldi soprano, Sem Benelli scrittore, Gaetano Bresci anarchico regicida, una busta con timbro postale Busseto del 18 agosto 1900 (Verdi morirà cinque mesi dopo): cliccando, la busta rivela una lettera che verosimilmente può essere ritenuto l’ultimo "pensiero" autografo di Verdi. Come è avvenuta questa operazione che permette la diffusione popolare in tutto il mondo di un atto di donazione nato oltre 10 anni fa, lo spiega Gianni Novelli presidente dell’associazione Perché Verdi Viva. "E’ merito della passione e competenza di tutti coloro che in questi anni hanno lavorato alla catalogazione del materiale verdiano: Chiara Martini curatrice della donazione Gori e il maestro Franco Bettiol, il direttore dell’Archivio di Stato di Prato Leonardo Meoni e di tutti i suoi collaboratori. L’idea è stata di Chiara Marcheschi dell’Archivio che insieme a Andrea Del Vanga della sezione documentazione della Lazzerini ha proposto Archive Internet per Verdianamente. E’ un passo avanti – conclude Novelli –, se non fosse per il fatto che i pezzi della donazione Gori dormono ancora nelle scatole da 10 anni; e per far vivere Verdi per davvero, bisogna dar spazio alla mostra permanente prevista negli spazi della Scuola Verdi, Palazzo della musica".