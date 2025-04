La Diocesi nel solco dei patti di prossimità

"Siate sempre animati dal desiderio di stabilire dei veri e propri patti di prossimità". Papa Francesco dal Pulpito di Donatello nel novembre 2015 esortò la città riprendendo proprio il linguaggio utilizzato nella lettera di tutte le categorie economiche inviatagli prima della sua visita a Prato. Lo sprone di Bergoglio, in tutti questi anni è diventato un vero e proprio cammino sostenuto dalla Pastorale sociale e del lavoro della diocesi. Un messaggio sociale, per "il buon lavoro", nell’inclusione e condivisione. Ma la sfiducia per la crisi economica, poi gli effetti del covid, avevano appannato le buone volontà. Difficile dare gambe alle idee. Ora, il prossimo appuntamento della Pastorale sociale e del lavoro guarda ancora nella direzione indicata da Papa Francesco. "Abbiamo partecipato alla 50esima edizione della Settimana sociale, a Trieste. Questa è stata la scossa di cui avevamo bisogno- dice Fulvio Barni, responsabile della Pastorale sociale e del lavoro". Dopo una serie di incontri a più voci sul tema del lavoro sabato 10 e domenica 11 maggio sono in programma "Le piazze della democrazia", un confronto con esperti e testimonianze, tra la gente, nel segno della "prossimità". Prima al Villaggio tra il Centro Ventrone e la parrocchia di Sant’Antonio di Padova e in piazza Duomo: "Affronteremo il tema del lavoro connesso a quella di cura, ambiente, giovani, pace e immigrazione. E’ tempo di progetti concreti -sottolinea Barni". Come l’apertura nell’ex Cisl in via Pallacorda del centro "Casa Edoardo".

Marilena Chiti