La cultura d’impresa per i ragazzi

Il progetto "Officina Impresa Giovani: Sapere per Fare" è tra i vincitori del bando di Anci Giovani e Impresa. Il progetto, realizzato in partenariato tra Comune di Prato, Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo, oltre che Confcommercio Pistoia e Prato, Camera di Commercio Pistoia-Prato, istituto Datini, Cicognini Rodari e Polo Universitario Città di Prato (Pin), ha come obiettivo quello di migliorare la cultura d’impresa tra i giovani (18-35 anni) e favorire la nascita sul territorio di start-up create da under 35: 200 giovani saranno direttamente coinvolti nel progetto e le attività di informazione e sensibilizzazione si rivolgeranno ad un target di 10mila studenti tra ultimo anno di superiori, neodiplomati, iscritti ad un corso di laurea o neolauraeti e disoccupati.