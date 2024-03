La classifica degli ospedali. Il Santo Stefano viene bocciato. Newsweek: maglia nera in Toscana

Dimmi in che ospedale vai e ti dirò com’è. Il Santo Stefano? E’ il peggiore in Toscana. A dirlo è la classifica sui nosocomi italiani stilata dal magazine americano Newsweek: una stroncatura che arriva da oltreoceano e che restituisce la fotografia di una struttura di cura ritenuta carente su tanti versanti, pur considerando l’impegno del personale che ci lavora. Maglia nera in Toscana (ultimo fra i 13 in classifica), nel Belpaese il Santo Stefano si piazza al 125esimo posto su 131 ospedali sotto la lente d’ingrandimento. Pagella negativa anche per il San Jacopo di Pistoia, che si colloca al 124esimo posto, appena sopra Prato, e per il San Luca di Lucca che figura in 105esima posizione. Questo significa che a viaggiare peggio sono gli ospedali costruiti con project financing fra il 2013 e il 2016 (non pervenuto il nuovo ospedale Apuane, l’ultimo inaugurato). La classifica 2024 pubblicata online da Newsweek mette in fila i 250 migliori ospedali al mondo: in Italia il primo è il romano Policlinico Gemelli, il secondo è il Niguarda di Milano.

I punteggi sono stati ottenuti attraverso un sondaggio online condotto tra settembre e novembre 2023 tra oltre 85mila dottori, direttori di ospedali, professionisti sanitari in 30 nazioni incrociando dati pubblici provenienti da sondaggi post-ricovero sulla soddisfazione generale dei pazienti. Si tiene conto di alcuni parametri come l’igiene, il rapporto medico-paziente, nonché un sondaggio di "Statista" sull’utilizzo da parte degli ospedali delle Patient Reported Outcome Measures (Prom), questionari standardizzati completati dai pazienti.

Inevitabile che la bocciatura dell’ospedale di Prato diventi un tema da campagna elettorale. Ieri è intervenuto il candidato del centrodestra Gianni Cenni parlando di "arroganza esercitata sulla pelle dei pratesi".

"Anche Newsweek non capisce niente, come è stato detto tante volte ai cittadini? Oppure sono i pratesi che già dieci anni fa avevano capito tutto? I pratesi hanno avuto ragione prima, durante e dopo: prima, quando chiedevano di non procedere alla demolizione del vecchio Misericordia e Dolce; durante, quando tutti ci siamo resi conto di quanto avrebbe fatto comodo per la gestione della pandemia; dopo, cioè ora, perché in regime di ordinaria amministrazione è 125esimo in una graduatoria fatta di 131 posizioni". Infine, un pensiero per i camici bianchi che si adoperano tutti i giorni. "Non servono sforzi per comprendere le difficoltà con cui gli operatori sanitari sono costretti a misurarsi. I cittadini pagano cara una scelta sbagliata, sciagurata, ma questo vale anche per chi al Santo Stefano ci lavora".

Maria Lardara