La ciclostorica La Medicea piace Successo per la ’prima’ ad Artimino

Per la prima volta Artimino, uno dei borghi più belli d’Italia, ha ospitato la ciclostorica "La Medicea" giunta alla sua undicesima edizione, valevole come seconda prova della Coppa Toscana vintage. Per gli amanti di questo genere di manifestazioni un evento rievocativo e promozionale del territorio attraversato dai due percorsi a disposizione, il lungo e quello più breve con la presenza di circa 150 concorrenti provenienti da varie regioni. Una bella pedalata d’epoca non competitiva, per rivivere lo spirito e le emozioni del ciclismo eroico, con biciclette da corsa d’epoca (cambio al telaio e gabbiette fermapiedi) oltre all’abbigliamento di lana come si usava un tempo e senza tante scritte pubblicitarie. Lungo il percorso quattro zone riservate ai ristori, oltre a quello finale nel centro di Artimino. La manifestazione patrocinata dal Comune di Carmignano (il via è stato dato dall’assessore allo sport Jacopo Palloni) e che faceva parte del programma del Touring Club Italiano ha ricordato anche Enzo Coppini, ex campione e popolare personaggio del ciclismo pratese. I concorrenti divisi in tre categorie: con bici inizio ‘900, quelle con cambio a filo ed infine quelle dal cambio gran sport fino al 1987. Una bella mattinata con alcuni concorrenti eleganti nel loro abbigliamento, è stata seguita da un pubblico numeroso.

Antonio Mannori