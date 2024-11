La cernita ora è più facile. Daedalus conosce i tessuti

Si chiama Daedalus ed è la nuova tecnologia semiautomatica per la selezione e la cerita di materiali e indumenti post consumo. A idearla è stata Next Technology Tecnotessile, Società nazionale di ricerca con sede a Prato ma operativa su scala europea, specializzata in ricerca e sviluppo tecnologico. L’innovazione che ambisce a rappresentare una novità epocale nel mondo tessile è stata presentata durante la fiera europea Ecomondo a Rimini, all’interno del Textile District, lo spazio espositivo che si candida a rappresentare la capitale della moda etica. Un’esposizione che ha visto la visita anche di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente.

La progettazione e la realizzazione di questo impianto di selezione e cernita automatica nascono dall’esigenza di riciclare i capi tessili per ottenere nuovo filato e dal fatto che non è possibile assicurare i requisiti qualitativi e di composizione molto stringenti dei filati, necessari soprattutto in caso di avvio a riciclo chimico, con una semplice cernita manuale delle fibre per quanto esperta e specializzata. Da qui la presentazione sul mercato di Daedalus. La macchina è costituita da una stazione di rilevamento con telecamere evolute che sfruttano la tecnologia iperspettrale assistita da un sistema di intelligenza artificiale con algoritmi di auto-apprendimento e memorizzazione delle immagini acquisite, da un nastro trasportatore e da cestelli di raccolta dei capi. Con questo macchinario si possono selezionare capi tessili in base a colore, struttura del tessuto (texture) e composizione delle fibre, a una velocità superiore ai 60 indumenti al minuto e con un’analisi simultanea. "Le classi di smistamento sono state scelte in base a criteri arbitrari e possono essere personalizzate in base alle esigenze dell’azienda – spiega il direttore di Next Technology Tecnotessile, Andrea Falchini -. È richiesta una fase di addestramento della macchina per acquisire un set di campioni standard. Una volta che l’algoritmo di apprendimento ha un set di dati sufficiente per garantire il livello di affidabilità richiesto, il sistema è pronto per avviare il processo di selezione".