La Camerata per Britten e Šostakovič

Stasera alle 21 al Politeama il concerto della Camerata diretta da Jonathan Webb, con la partecipazione del tenore Mark Milhofer (nella foto) e di Bon Goldscheider come solista al corno. In programma la Serenade per tenore, corno e orchestra d’archi op. 31 di Britten e la Sinfonia da camera op. 110a di Šostakovič. E’ un concerto che celebra la potenza della musica come ponte tra epoche e legami umani, in un’epoca segnata da divisioni e conflitti come questa. Non è certo casuale la scelta di Britten e Šostakovič: sono due giganti del Novecento che hanno saputo intrecciare un legame umano e artistico, fondato su una reciproca ammirazione, che ha superato le barriere della cortina di ferro. La Serenade di Britten è anche il simbolo del profondo legame tra il tenore Mark Milhofer e la Camerata: l’artista ritorna a Prato dopo 23 anni, evocando ricordi di un concerto indimenticabile sotto la guida del compianto Bruno Bartoletti. Completa il programma l’esecuzione del Notturno op. 40 di Dvořák. Come da consuetudine, alle 18.45 nel ridotto del teatro ci sarà l’incontro introduttivo al concerto di Alberto Batisti, direttore artistico della nostra orchestra, a ingresso libero. On line è disponibile anche la nuova puntata del podcast a cura di Raffaella Mosca e Fabio Giovannetti, dal titolo Emozioni, amicizia e libertà: si può ascoltare su Spotify, Spreaker e sul sito della Camerata.