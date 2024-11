La Briglia, lavori in corso

Alzando lo sguardo verso la Vallata, resta ancora il campo de La Briglia da sistemare per poter suturare definitivamente l’ultima ferita lasciata dall’evento atmosferico dello scorso anno: i lavori sono attualmente in corso e prevedono un esborso superiore ai 100mila euro (15mila dai lettori de La Nazione, il resto arriva dalla Figc). Il cantiere prevede il recupero del terreno di gioco e degli spogliatoi. La forza dell’acqua trasportò il container utilizzato dal club come magazzino, oltre a danneggiare seriamente la passerella di collegamento. Le operazioni di recupero della struttura dovrebbero concludersi nella migliore delle ipotesi la prossima primavera.