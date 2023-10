La biblioteca cresce. Nuovi libri dedicati ai più piccoli

Nuovi arrivi alla biblioteca comunale "Francesco Inverni" di Poggio a Caiano. Sono arrivati i testi con "comunicazione aumentativa": si tratta di una sezione in crescita per offrire spunti di lettura e comprensione per i più piccoli e gli adolescenti. Fra i nuovi testi "Giacomino e il fagiolo magico", "Riccioli d’oro e i tre orsi" e "Lupo e i sette capretti". Si è ampliata la sezione ragazzi con i testi a leggibilità facilitata, poi sono arrivati altri libri per ragazzi. Il catalogo è anche consultabile su www.comune.poggio-a-caiano.po.it.