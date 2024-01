La Befana in biblioteca. E le note swing a teatro

La Befana in biblioteca, quella dell’Avis e il concerto dell’Epifania con gli Osmann Gold. A Montemurlo continuano gli eventi per vivere le festività. Il 5 gennaio animazione alla lettura e laboratorio in biblioteca, mentre il 6 gennaio ore 21,30 il concerto degli Osmann Gold chiude il calendario natalizio. Anche in questo inizio 2024 sono tanti gli eventi di "Natale a Montemurlo".

Venerdì alle 16.30 alla biblioteca Bartolomeo Della Fonte (piazza Don Milani, 1 - Montemurlo) "Arriva la Befana", una lettura animata e un laboratorio per bambini dai 3 agli 8 anni. L’iniziativa è a cura del Comune con Euro 6 Promos. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] oppure telefonando allo 0574 558567.

Sabato alla sala Banti (piazza della Libertà) dalle 10 alle 12 ritorna la "Befanavis”, a cura dell’Avis comunale Montemurlo. Un evento dedicato a tutti bambini che vedrà la partecipazione della Befana in persona e di un mago che intratterrà i più piccoli con tanti giochi e trucchi di magia e illusionismo. Nell’occasione Avis Montemurlo sensibilizzerà le famiglie sull’importanza della donazione di sangue.

Sempre sabato alle 21.30 al teatro della Sala Banti si terrà il concerto degli Osmann Gold "Christmas Swing" chiude il calendario di eventi natalizi. Calde atmosfere con brani swing e della tradizione natalizia per salutare le festività in compagnia di musica senza tempo.

L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a: [email protected].