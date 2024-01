Ketamina servita ai clienti, chiuso locale

Stavolta titolari e clienti non hanno fatto in tempo a far sparire la droga all’interno di un locale notturno in zona Capezzana, perché i due agenti della polizia municipale che erano appostati a pochi metri dalla porta si sono praticamente fiondati dentro accodandosi a dei “veri” avventori: nei giorni scorsi la polizia municipale ha chiuso un locale notturno condotto da cittadini cinesi, che da tempo era stato segnalato per sospette frequentazioni, presenza di droga e di prostituzione. Per questo in passato erano stati fatti più interventi da parte degli organi di polizia: la chiusura definitiva con apposizione di sigilli è stato l’ultimo atto della procedura amministrativa iniziata nel settembre 2023, quando gli agenti della polizia commerciale hanno verificato la mancanza nei locali delle necessarie condizioni di sorvegliabilità. Da qui l’inizio del procedimento di conformazione, ignorato dalla proprietà, la successiva ordinanza di chiusura immediata, anch’essa disattesa, e infine la diffida ad adempiere con chiusura coattiva dei locali.

Le operazioni di accesso in orario notturno sono state rese possibili dalla prontezza di alcuni agenti appostati a pochi metri dalla porta, che sono riusciti ad introdursi nel locale insieme ad alcuni clienti, dovendo superarete due porte consecutive entrambe chiuse a chiave dall’interno e ben sorvegliate da alcune telecamere.

Durante il sopralluogo, effettuato con l’ausilio dei cani antidroga, è stata rinvenuta una modesta quantità di ketamina, posta su un tavolino e già distribuita in strisce per essere assunta, nonché varie tracce di un recente consumo di stupefacenti nelle diverse salette del locale. I clienti presenti, circa 25 persone fra uomini e donne, tutti cinesi, sono risultati regolari ad eccezione di un uomo di circa 30 anni, con precedenti penali, sul quale gravava il divieto di dimora sul territorio e per questo segnalato all’Autorità giudiziaria. Il titolare è stato inoltre sanzionato per violazioni delle norme sul divieto di fumo, nonché in materia di impatto acustico.