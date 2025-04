Kabel, esame capolista. Per credere nel salto

Big match al Keynes. La Kabel torna a giocare tra le mura amiche e lo fa per sfidare la capolista. Siamo alla seconda giornata di ritorno della Pool promozione di serie C e il Volley Prato si trova nuovamente di fronte la Lap Club Arezzo (match in programma domani ore 18 al Palazzetto Keynes, arbitri D’Amico e Viviani). All’andata nel bunker del Palazzetto Maccagnolo la sfida era terminata 3-1 a favore della formazione aretina. Oggi Prato dovrà provare a vendicarsi sportivamente in modo da tenere aperta la lotta per il primo posto e, nello stesso tempo, guadagnare la miglior posizione possibile per la fase finale dei playoff. Arezzo è reduce dalla netta sconfitta contro Livorno ma anche dalla vittoria nel recupero in casa della Turris. Vanta 54 punti e guida la classifica. Prato ha battuto Firenze Ovest, ha 49 punti e insegue. Arezzo è squadra di grande qualità ed esperienza. Il Club ha vinto la regular season per due anni consecutivi e punta decisamente alla promozione. La Kabel lo sa: per superare l’ostacolo dovrà trovare la prestazione perfetta. È un big match a tutti gli effetti. Una gara bellissima che godrà di una cornice di pubblico importante. La rosa del Volley Prato: Alpini, Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Trancucci, Meoni, Pezzoli, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli.