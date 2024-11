Jolo sempre in alto, bene Prato Nord e Cf. La Pietà corsara a Quarrata: ora terzo posto

La giornata si è aperta idealmente a Tavola alle 14, quando il vice-presidente Massimo Taiti e una delegazione del comitato toscano Figc ha consegnato al parroco don Migliorini una donazione da 500 euro in memoria di don Maggini, che servirà per borse di studio volte a finanziare la pratica calcistica. Per il resto, l’ottavo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria andato in archivio ieri non ha risparmiato sorprese, sovvertendo anche qualche pronostico: i sodalizi di Prato e provincia possono già tirare le prime somme in attesa di prepararsi (chi è ancora in gioco) per l’imminente turno di Coppa Toscana. Iniziando dalla Prima Categoria dicevamo, dove la marcia dello Jolo continua spedita: una rete di Pagnini vale l’1-0 e il secondo posto del girone D consolidato, con il primo posto occupato allo stato attuale dal Settimello che dista attualmente un solo punto. Risalgono le quotazioni del CF 2001, grazie a Ciaccio e Pinochi che hanno griffato il 2-1 sull’AM Aglianese. Al pari di quelle del Prato Nord, considerando che la banda Rondelli si è aggiudicata con lo stesso punteggio il derby con il Maliseti Seano. Stop per il CSL Prato Social Club: Pagnotta (doppietta) non è bastato, l’Atletico Casini Spedalino è passato per 3-2 al Rossi. Scendendo in Seconda Categoria, la Pietà 2004 conquista la terza piazza: merito del 3-0 esterno sull’Olimpia Quarrata, propiziata da una doppietta di Braschi e Dano. E gli uomini di Trupia hanno sopravanzato anche il Mezzana, dopo il pari a reti inviolate con il Tavola. E’ finita 1-1 fra Valbisenzio Academy e Chiesanuova, mentre la Galcianese si lecca le ferite dopo aver perso 3-1 contro la Montagna Pistoiese (con rete della bandiera di Osmani). Un bis di Gaddafi e un acuto di Ferri hanno certificato il 3-0 del Montemurlo sul Pistoia Nord, mentre un poker del Vernio (Pucci, Meier, Rotaru e Coschignano) non è stato sufficiente per impedire che il Montalbano Cecina passasse in Vallata per 5-4. Passando al girone F, ci sono due formazioni pratesi in condominio in seconda posizione: c’è la Virtus Comeana che grazie ad un acuto di Santini ha sconfitto 1-0 La Lanterna, e c’è il Poggio a Caiano che ha regolato 2-1 fra le mura amiche l’Atletica Castello. Gran colpo del San Giusto, che è riuscito a violare il terreno di gioco della Polisportiva Naldi alla luce del 2-1 conclusivo. Mucaj ha infine realizzato il gol che ha messo nero su bianco l’1-1 maturato in casa del Real Peretola.

Giovanni Fiorentino