Jolo perde la testa della classifica, solo pari. Chiesanuova e Montemurlo: punti pesanti

Un turno nel quale non sono mancate reti e sorprese, il tredicesimo dei campionati di Prima e Seconda Categoria.

Cominciando dal girone D di Prima Categoria, dove lo Jolo ha perso il primato. Il Settimello attuale primo della classe ha infatti vinto 2-0 contro il CSL Prato Social Club di Campolo, mentre gli uomini di Ambrosio non sono andati oltre il 2-2 con il Novoli (che rappresenta comunque un punto conquistato, visto che erano sotto di due reti prima che Biagioni e Bettazzi. Sorridono Casale e Fattoria (che si è aggiudicato il derby con il Maliseti Seano in virtù del gol di Ciaccio) e Prato Nord, con la banda Rondelli capace di regolare al Galleni la Virtus Rifredi per 3-1. Scendendo in Seconda Categoria, la sorpresa principale arriva dal girone C: la Pietà 2004 si è aggiudicata lo scontro al vertice contro il San Niccolò, imponendosi per 3-1 e riducendo a cinque il distacco dagli aglianesi primi della classe (con gol di Marcantuono, Batino e Dano). Pollice alzato però anche per il Chiesanuova: il 2-1 sulla Galcianese (con Greco e Scardilli mattatori) vale il quarto posto. E poi c’è il Montemurlo, che trascinato dal "solito" Gaddafi ha sfruttato il fattore-campo per stoppare sull’1-0 la Montagna Pistoiese. Il Mezzana può tutto sommato vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il 2-2 interno con il Cintolese, così come il Tavola può sorridere a seguito dell’1-0 casalingo (Vinci) inflitto ad un Vernio ormai sempre più in crisi di risultati. Si apre nel migliore dei modi l’avventura di Ettore Nanni al timone della Valbisenzio Academy: Massamba e Ferrari hanno messo le rispettive firme sotto il 2-1 esterno sull’Olimpia Quarrata che ha permesso al nuovo mister di esordire con una vittoria. Nel girone F, continua la marcia del Poggio a Caiano: il 3-1 ottenuto in trasferta contro il Monterappoli garantisce ai ragazzi di coach Marchetti di mantenere il primo posto a pari merito con il Daytona. Sta continuando a correre anche la Virtus Comeana però, che grazie ad una doppietta di Santini ha sconfitto 2-0 il Sesto. Bene anche Polisportiva Naldi (3-2 contro il Real Peretola, con Di Gioia, Masi e Gelsumini in evidenza) e La Querce, capace di imporsi in casa dell’Avane con un 2-1 che fa bene alla classifica ed al morale. Ed in fine dei conti anche il San Giusto può infine guardare con fiducia al futuro: l’1-1 con la corazzata Doccia può tornare utile in chiave-salvezza.

Giovanni Fiorentino