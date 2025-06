Iolo senz’acqua da domenica, individuato il guasto. Tecnici al lavoro

Prato, 2 giugno 2025 – E’ stata individuata dai tecnici di Publiacqua la perdita occulta sulla rete idrica che da domenica sta provocando seri problemi di approvvigionamento dell’acqua nella zona di Iolo. I tecnici stanno lavorando per ripararla.

Publiacqua ha posizionato un’autobotte in via Longobarda, angolo via per Iolo (zona campo sportivo e cimitero). La fine dei lavori è prevista per il tardo pomeriggio. “Publiacqua – si legge in una nota aziendale – si scusa con i cittadini per i disagi che questo guasto sta creando loro”.

Non mancano le proteste. “Iolo è completamente priva di acqua potabile a causa di una perdita occulta sulla dorsale idrica gestita da Publiacqua – scrive un lettore –

Da oltre 24 ore le famiglie non possono lavarsi, cucinare, pulire o semplicemente utilizzare i servizi igienici. Bar, negozi alimentari e attività commerciali stanno valutando la chiusura per motivi sanitari. La sola autobotte presente si trova in una zona periferica e non è accessibile per anziani, disabili o famiglie senza mezzi propri. La situazione è resa ancor più delicata dalla presenza, nella stessa frazione, di una Rsa e due case famiglia, realtà che ospitano soggetti fragili e per i quali l’assenza prolungata di acqua rappresenta un rischio concreto e inaccettabile”.