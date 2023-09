"Io, capitano" dal festival di Venezia Liliana Cavani, la pellicola a 90 anni

Un sacco di proposte cinematografiche in programmazione al cinema Eden. Si parte dalla novità più importante, cioè "Io, Capitano", (ore 17 e ore 21) direttamente dal festiva del cinema di Venezia. Una regia di Matteo Garrone, merita sempre attenzione e rispetto. Il regista romano ha alle spalle una lunga serie di film riusciti che hanno incontrato anche il favore del pubblico, oltre che della critica internazionale. Come non ricordare "Gomorra", "Reality", "Dogman" e una splendida nuova versione di "Pinocchio" laddove tanti colleghi ne erano usciti malconci. Il nuovo film getta uno sguardo su due giovani senegalesi e sulle loro difficoltà nell’uscire dal proprio paese e raggiungere l’Europa. Tra gli sceneggiatori, oltre Garrone, anche Massimo Gaudioso e Massimo Ceccherini. Continua la programmazione del primo grande film della stagione, che di sicuro ritroveremo vincitore nella prossima notte degli Oscar, "Oppenheimer" (ore 17 e ore 21). Diretto da Christopher Nolan, genio indiscusso del cinema degli ultimi anni e interpretato da uno straordinario Cillian Murphy alla sua migliore prova d’attore. Un grande film "parlato" che rilegge la controversa figura dell’inventore della bomba atomica. Ancora pellicole d’autore in cartellone nella multisala di via Cairoli. Per esempio, la nuova regia di Liliana Cavani, novant’anni festeggiati con il recente Leone d’oro alla carriera e una nuova regia che prende spunto da un saggio di Carlo Rovelli. "L’ordine del tempo" ha dalla sua un bel cast su cui spiccano Alessandro Gassman, Claudia Gerini, Edoardo Leo. Nonostante le migliori intenzioni dell’autrice di grandi film come "Il portiere di notte", "Al di la del bene e del male", "Francesco", "La pelle", si stenta davvero a ritrovare quella qualità. La storia di un gruppo di amici rinchiusi in uno chalet al mare, in attesa del passaggio di una asteroide che potrebbe porre fine al genere umano, risulta traballante per non dire peggio, banale.

Un passo falso si perdona a tutti, figuriamoci ad una grande regista, ad una intellettuale invidiata da tutte le cinematografie del mondo. In programmazione fino a domenica 10 (ore 21) mentre martedì 12 e mercoledì 13 (ore 17 e ore 21) torna "Film blu", il primo capitolo della trilogia dei colori del maestro Kieslowski. Infine "Jeanne Du Barry – La favorita del re" con Maiwenn e Johnny Depp nel ruolo di Luigi XV (ore 17 fino a domenica 10).

Federico Berti