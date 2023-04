"Investiamo in città. Aperto il nostro quarto punto vendita"

In un momento in cui investire in nuove attività appare a molti come un rischio da non correre, c’è chi va controcorrente. E’ il caso di Michele Monachino, titolare di Cialde & Cialde, che ha deciso di aprire il quarto punto vendita sul nostro territorio. Dopo i tre esercizi distribuiti fra Piazza San Marco, via Bologna (il primo ad essere stato inaugurato nel 2006) e via Galcianese, ecco che la catena si allargherà anche in zona Le Badie, per la precisione in via Ferraris, con il taglio del nastro che è previsto nella seconda metà di maggio. "E’ da due anni che ho in mente questa idea di aprire un quarto negozio in quell’area, perché volevamo chiudere il cerchio, riuscendo a coprire anche Prato est - racconta Monachino - Ormai nella nostra città ci conoscono tutti e ci consideriamo un punto di riferimento. Anche a Firenze abbiamo tre punti vendita, poi ne abbiamo un altro a Calenzano e un ultimo a Pistoia. Insomma, siamo una realtà importante e in continua espansione". Per avviare il punto vendita di via Ferraris, il 50enne imprenditore ha assunto alcuni dipendenti che andranno ad aumentare il gruppo di lavoro. "Sono persone del territorio che stiamo attualmente formando. Già, perché la formazione è un aspetto a cui diamo un gran valore - spiega Monachino - Questo perché uno dei nostri tratti caratteristici è la cura del cliente. Vogliamo farlo sentire come a casa. D’altronde, possiamo contare su prodotti che hanno anche gli altri negozi specializzati. Per differenziarci, facciamo un servizio di vendita assistita di alta qualità nei nostri esercizi. Mettiamo a disposizione inoltre anche il servizio di consegna a domicilio, garantiamo l’assistenza alle macchine che vendiamo e abbiamo un centralino telefonico dove chiunque ha un problema con il proprio dispositivo può chiamarci e noi lo aiutiamo".

Francesco Bocchini